Jelka van Houten denkt niet meer in ideaalplaatjes

De 39-jarige actrice heeft twee kinderen met haar ex-man, van wie ze twee jaar geleden scheidde.

"We zijn niet met ruzie uit elkaar gegaan. Wat daar voor nodig is? Begrip, en alle liefde die je voor elkaar hebt gehad, en nog over hebt", vertelt ze in Grazia. De reden dat zij en haar man uit elkaar gingen was volgens de actrice dat ze niet meer bij elkaar pasten. "Op een gegeven moment groei je niet meer verder samen."

De actrice is momenteel te zien in de bioscoopfilm Huisvrouwen Bestaan Niet en speelt in de musical De Marathon. Ze heeft het druk en is niet actief op zoek naar een man.

"Daten, ik heb werkelijk geen idee hoe dat moet." Bovendien vindt ze het wel prettig om single te zijn "en af te spreken met vrienden". "Ik voel mezelf absoluut niet zielig of eenzaam. Maar ik ben dan ook alleen maar aan het werk en bezig met de kinderen."