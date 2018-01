Prinses Beatrix viert tachtigste verjaardag

Prinses Beatrix wordt woensdag 31 januari 80 jaar. © ANP

Prinses Beatrix met haar kinderen en kleinkinderen. © RVD/Jeroen van der Meyde

In september vorig jaar was ze nog aanwezig bij de opening van het nieuwe kantoor van de ontwikkelingsorganisatie Simavi. Beatrix is beschermvrouwe van de stichting. © ANP

Prinses Beatrix zwaait naar de passerende rijtoer tijdens Prinsjesdag 2017. © ANP

In Speeltuin Kloosterplantsoen in IJsselstijn helpt prinses Beatrix in 2017 tijdens NLDoet bij het gereedmaken van de speeltuin voor het nieuwe seizoen. © ANP

Prinses Beatrix ontvangt op 22 januari tachtig rozen voor haar aanstaande verjaardag tijdens haar bezoek aan het symposium van het interreligieus netwerk In Vrijheid Verbonden in TivoliVredenburg. © ANP

Prinses Beatrix poseert samen met haar kleindochters tijdens de jaarlijkse fotosessie in het Oostenrijkse Lech. © ANP

Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima en prinses Beatrix tijdens de vijftiende uitreiking van de Appeltjes van Oranje in 2017. © ANP

Prinses Beatrix heeft in totaal acht kleinkinderen. © RVD/Jeroen van der Meyde

De kleinkinderen van links naar rechts: Leonore, Eloise, Alexia, Luana, prinses Beatrix, Zaria, Ariane, Amalia en Claus-Casimir. © RVD/Jeroen van der Meyde

Prinses Beatrix woont in september 2017 de opening bij van het opslaggebouw voor verarmd uranium bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Borssele.

Prinses Beatrix is in maart 2017 aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Chapeaux! in museum Paleis Het Loo in Apeldoorn. In de tentoonstelling waren ruim honderd hoeden te zien die zij heeft gedragen tijdens haar regeerperiode van 33 jaar.