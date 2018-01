Rick Brandsteder zou vreemdgaan in relatie niet tolereren

De presentator, die vanaf donderdag weer te zien is in Temptation Island, zegt veel te hebben geleerd van het maken van het programma. "Het heeft echt therapeutisch gewerkt."

Brandsteder bevestigde in november 2017 een relatie te hebben met Roosje Kuizenga, de dochter van presentator Bert Kuizenga. Met zijn vriendin zou hij nooit meedoen aan Temptation Island, zegt hij in Grazia. "Niet omdat ik denk dat onze relatie er niet tegen bestand is, want daar heb ik alle vertrouwen in. Maar wij hebben dat niet nodig om onze liefde te testen."

"Het belangrijkste is dat je je wilde haren kwijt bent en genoeg van het leven hebt genoten voordat je een serieuze relatie aangaat. Ik heb mijn portie wel gehad, this is the new me. Ik verlang nu juist naar een steady leven", aldus Brandsteder.