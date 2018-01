Actrice Kirsten Dunst toont zwangere buik

"De foto spreekt voor zichzelf", aldus een woordvoerder van de 35-jarige actrice tegen verschillende media.

Geruchten dat de actrice en haar verloofde Jesse Plemons voor het eerst samen ouders worden gaan al langer.

In een interview in juni 2017 zei ze er naar uit om moeder te worden. "Ik zit in een fase in mijn leven waarin ik me besef: ik werk sinds mijn derde. Het wordt tijd om baby's te krijgen en te ontspannen", aldus Dunst toen in een gesprek met Marie Claire.