Rapper DMX in hechtenis genomen na positieve uitslag drugstest

Uit drugstesten bleek dat de rapper pijnstillers en cocaïne had genomen, meldt TMZ. Dit terwijl DMX zich vrijwillig had laten opnemen in een afkickkliniek, nadat er eerder cocaïne en marihuana werden aangetroffen in zijn bloed.

Deze eerdere drugstest werd bij hem afgenomen nadat hij na zijn eerdere arrestatie al na enkele uren op borgtocht vrijkwam. Een van de voorwaarden voor zijn vrijlating is dat hij regelmatig onderworpen wordt aan drugstesten.

De rapper mocht af en toe de afkickkliniek verlaten om concerten te geven. "Ik ben teleurgesteld", is de reactie van zijn advocaat. Hij meldt dat hij probeert om de artiest weer in de kliniek te krijgen. In maart wordt duidelijk wat de precieze straf wordt van DMX, die bekendheid verwierf met de hit Party Up.