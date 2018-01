Tom Dumoulin vindt omgaan met bekendheid tegenvallen

"De Giro winnen was leuk, maar er kwam daarna wel veel op me af. Thanee (vriendin, red.) heeft me enorm gesteund. Weet je, ik werd opeens een bekende Nederlander en dat is helemaal mijn ding niet. Ik ben het niet gewend om de hele tijd herkend te worden: ik ben mijn privacy een beetje kwijt en kan niet gewoon rustig op café of restaurant", zegt Dumoulin in een interview met Cycling.be.

De Nederlandse sporter zegt dat hij constant wordt aangekeken en dat mensen om foto's en selfies vragen. "Dat vind ik heel moeilijk en dat is me tegengevallen."

Supermarkt

Ook tijdens het bezoek aan de supermarkt wordt hij niet met rust gelaten.

"Als ik boodschappen doe, zijn er elke keer mensen die me aanspreken of aankijken, en dat is gewoon raar: ik ben nog amper op mijn gemak. Al moet ik toegeven dat ik het stilaan wel een plaats kan geven en dat ik er beter mee om kan gaan dan enkele maanden geleden."