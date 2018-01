Zangeres Lady Antebellum bevallen van tweeling

Bij een foto van twee mutsjes schrijft de zangeres dat de familie dankbaar is het nieuws te mogen delen. Op het ene mutsje staat een 'A' op de andere muts een 'B'.

De 31-jarige Scott vertelde in augustus dat ze in verwachting was. Ze is al de moeder van de vierjarige Eisele. De namen van de tweeling zijn nog niet bekendgemaakt.

Lady Antebellum, in Nederland vooral bekend van het nummer Need You Now, bestaat naast Scott uit gitarist en toetsenist Dave Haywood en zanger en drummer Charles Kelley.