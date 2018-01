Samantha 'Barbie' de Jong dacht dat kinderen beter af waren zonder haar

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 28-jarige realityster over de zelfmoordpoging waardoor ze half januari met spoed naar het ziekenhuis werd gebracht.

"Ik geloofde dat ik een slechte moeder was, dat ze beter af waren bij hun vader. Ik zat te huilen op de bank en wist het die ochtend echt niet meer", aldus De Jong.

Ze vertelt dat ze haar kinderen, Angelina (5) en Milano (2), naar haar moeder bracht, waarna ze een combinatie van medicijnen en drugs nam. Daarna verminkte ze zichzelf met een mes. Uiteindelijk belde ze toch haar tante. "Dat is het laatste wat ik deed, voordat ik helemaal van de wereld raakte. Zij had 112 en mijn moeder gewaarschuwd. Toen zij kwam binnenrennen en me vond, dacht ze eerst dat ik al dood was, ik was lijkbleek."

De realityster, die momenteel in een kliniek verblijft, zegt haar verhaal te willen doen om anderen te helpen. "Juist om andere mensen te waarschuwen voor wat ik heb gedaan."