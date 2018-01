Ronnie Flex krijgt ruzie tijdens avond uit met vrienden

"Tegen al die mannen die net met ons wilden matten in Club Abe, we zijn nog helemaal clean, er is niks te zien! Mattie, je slaat als een bitch, fuck you! Die slow!", schreef hij.

De rapper plaatst op Twitter meerdere berichten over het voorval: "Degene die me net wou klappen, je slaat als een meid. Je mams is een ho en ik voel niks."

Niet lang daarna plaatst de rapper nog een filmpje waarin hij zijn ongezouten mening geeft. "Bradda, fuck you en fuck je moeder ook." Ondertussen laat hij zien dat hij nergens gewond is geraakt.

Ronnie Flex, die eigenlijk Ronell Plasschaert heet, maakte op 22 januari nog bekend dat hij zich in een privékliniek had laten opnemen voor zijn wietverslaving. Het is niet bekend hoe dat proces nu verloopt.