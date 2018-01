NFL-speler Tom Brady boos op radiostation na opmerkingen over dochter

Brady was boos, omdat een presentator van de zender zijn vijfjarige dochter Vivian 'een irritant, klein zeikerdje' genoemd had op de radio.

Afgelopen week sprak Alex Reimer, een van de presentatoren van WEEI-FM, live over de dochter van Brady en Bündchen, wat bij de vader van het meisje volledig in het verkeerde keelgat schoot.

De presentator refereerde aan het filmpje Tom vs. Time, waarin de sportheld te zien is met zijn gezin. De 40-jarige quarterback reageerde in een ander programma van het radiostation: "Weet je, ik heb jarenlang meegewerkt aan jullie shows en altijd respect getoond. Het is erg teleurstellend om dan zulke opmerkingen over mijn dochter, een meisje van 5 jaar, te horen. Mijn kind, en welk enkel ander kind, verdient zo'n behandeling niet. Ik ga er nog eens goed over nadenken of ik nog wel wil komen opdraven in deze show. Ik heb verder niks meer te melden."

Vervolgens verbrak Brady de verbinding.

De boosdoener Alex Reimer is direct op non-actief gesteld, iets wat Brady betreurt. "Ik zou het onnodig vinden als deze man zijn baan hierom kwijtraakt. Dat is nou ook weer niet nodig."