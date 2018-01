Diane Keaton 'blijft geloven' in Woody Allen

Via Twitter laat de actrice weten: "Woody Allen is mijn vriend en ik blijf in hem geloven. Kijk eens naar het 60 Minutes-interview uit 1992 en kijk dan nog eens wat je van hem vindt."

In het betreffende interview gaat Allen in op de beschuldigingen aan zijn adres van Dylan, die beweert dat hij haar misbruikt heeft toen ze zeven jaar oud was. De filmregisseur is ondanks dat nooit aangeklaagd of vervolgd.

Keaton speelde in meerdere van zijn films en lange tijd hadden de twee een liefdesrelatie. Nadat die stukliep, zijn ze altijd goede vrienden gebleven.

Keaton is niet de enige bekendheid die het opneemt voor Allen. Alec Baldwin verkondigde onlangs dat het "oneerlijk en verdrietig was" dat de regisseur van dergelijke zaken beschuldigd wordt.