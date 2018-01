Echtgenoot The Crown-actrice Claire Foy had hersentumor

De ziekte van haar man gaf Foy behoorlijk wat stress tijdens de opnames van het tweede seizoen van The Crown, zegt ze in gesprek met The Sun.

De Britse worstelde met de vraag of ze nog wel een echtgenoot had als ze klaar was met de reeks. "Mijn dochter wist niet wat er aan de hand was, maar mijn familie wel en ik kon het aan ze zien", aldus Foy. "Je realiseert je meteen dat je niet meer de belangrijkste persoon bent." Moore is inmiddels met succes geopereerd.

In haar jeugd heeft de 33-jarige Foy zelf ook al behoorlijk wat te verduren gehad qua gezondheid. Zo kampte ze met artritis en werd bij haar een goedaardige oogtumor ontdekt. "Het deed me beseffen dat ik alles uit het leven moest halen."