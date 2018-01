Gordon Ramsay schaamt zich als hij in Ferrari rijdt

"Iemand zei eens tegen me: 'Jij hebt makkelijk praten, jij gaat in een Ferrari naar je werk!'. Maar dat doe ik niet. Ik schaam me ontzettend om er mee naar mijn werk te gaan. Ik schaam me als ik er in rondrijd", aldus de 51-jarige chefkok in gesprek met Mirror.

Ramsay zegt vooral 's nachts met zijn auto te rijden en heeft een trucje om zo hard mogelijk te rijden zonder boetes te krijgen. "Ik pak mijn nummerbord in met huishoudfolie, als de flitsers me dan pakken, valt het niet te lezen."

"Dat is het voordeel van chef zijn: je hebt altijd huishoudfolie in de buurt. En dus nooit een boete. Ik kan het je aanbevelen."