"We zijn even uit elkaar geweest. Die tijd hadden we denk ik allebei even nodig om na te denken", aldus Vermeulen (37) in gesprek met De Telegraaf.

Volgens de zangeres, bekend van Starmaker en K-Otic, heeft de tijdelijke breuk tot een "perfect resultaat" geleid. "We zijn inmiddels weer samen en heel gelukkig met elkaar: Daniël woont al praktisch bij mij in!"