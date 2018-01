Lodewijk Hoekstra en vriendin verwachten een zoon

"Hoewel het ons niets uitmaakte of het een jongen of een meisje was, vonden we het allebei leuk om het al te weten en nu mag ook de rest van de wereld het horen!", aldus Hoekstra in een gesprek met De Telegraaf.

Hoekstra (41) heeft uit een eerdere relatie al een dochter en een zoon.

Voor Renee (31), die jarenlang de oppas was van Hoekstra's kinderen, is het haar eerste zwangerschap. "Tot nu toe mag ik niet klagen hoor, ik voel me goed en ik verheug me er enorm op, straks als onze zoon er is."

Zoon Mels (8) zou erg uitkijken naar de komst van zijn broertje. "Hij vindt het een geweldig idee dat hij straks een echte grote broer kan zijn."