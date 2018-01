Jay-Z vindt dat vreemdgaande mannen pijn van partner moeten erkennen

De rapper, die dit jaar tien jaar getrouwd is met Beyoncé Knowles, bedroog zijn partner vrij recentelijk. Beyoncé maakte daar het album Lemonade over, waarin ze zong over het bedrog van haar echtgenoot.

In 2017 volgde het album 4:44 van Jay-Z, waarin hij zijn kant van de affaire belicht. In gesprek met CNN zegt de rapper nu dat er slechts één manier is om je excuses aan te bieden na een situatie als die van hem en Beyoncé. "De beste manier om je excuses aan te bieden, is door je gedrag te veranderen."

Volgens de 48-jarige rapper hebben hij en zijn vrouw moeten vechten voor hun huwelijk. "Dat duurt even en het is moeilijk. Het is moeilijk om te moeten horen wat zij vindt, het is moeilijk om te zeggen wat ik vind. Het is moeilijk om die pijn te horen. Maar daar moet je sterk genoeg voor zijn."