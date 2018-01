'Relatie Justin Bieber en Selena Gomez totaal anders dan vorige keren'

Zo zou Bieber een stuk volwassener zijn in de relatie die sinds december 2017 weer aan is, melden bronnen tegen E Online. "Hij is nu open over zijn gevoelens en houdt geen dingen meer achter. Hij gedraagt zich als een heer en toont hoeveel hij om haar geeft."

Daarbij zouden de twee, anders dan toen ze een relatie hadden op jongere leeftijd, er alles aan doen om elkaar op de hoogte te houden van wat ze meemaken. "Ze hebben het allebei ontzettend druk en reizen veel, maar ze sturen elkaar constant berichtjes en FaceTimen regelmatig."

De ruzie die Gomez (25) met haar moeder had nadat ze weer een relatie met Bieber (23) kreeg, zou inmiddels voorbij zijn. "Slechts een klein deel van die ruzie had te maken met de relatie van Justin en Selena. Maar alles is nu weer goed tussen haar en haar moeder."

De twee hadden enkele jaren een knipperlichtrelatie die in 2014 abrupt eindigde.