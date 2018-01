Gwyneth Paltrow beschouwt ex-man Chris Martin als broer

"Het is alsof hij mijn broer is, we gaan als familie met elkaar om. Dat is fijn", aldus Paltrow in gesprek met talkshowpresentator Stephen Colbert.

Paltrow kreeg met Martin twee kinderen: Apple (13) en Moses (11).

De actrice en de zanger wilden dat het scheidingsproces geen pijn zou veroorzaken bij hun kinderen. Ze geeft toe dat de scheiding "vreselijk, pijnlijk en moeilijk" was. "Het was ons doel om onze familiebanden intact te laten, ondanks dat we geen stel meer waren. Dus we hebben ons best gedaan om dat voor elkaar te krijgen."

Gecompliceerd

Inmiddels is Paltrow verloofd met televisieproducent Brad Falchuk.

"Hij is de man met wie ik bestemd was samen te zijn", aldus de actrice. "Inmiddels ben ik erachter hoe gecompliceerd liefde kan zijn. Toch heb ik het weer een kans gegeven, omdat bepaalde kansen en persoonlijkheidsveranderingen alleen bereikt kunnen worden door intieme relaties aan te gaan."

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst in 2010, toen Paltrow (45) een gastrol had in Glee, de serie die Falchuk destijds produceerde. Ze begonnen met daten nadat de actrice in 2014 scheidde van Martin.