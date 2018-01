William Spaaij en Noortje Herlaar gingen 'te lang' samen door

De musicalacteur was vijf jaar samen met Herlaar toen het stel in maart 2015 bekendmaakte hun verloving te beëindigen. Herlaar kreeg daarna een relatie met Barry Atsma en Spaaij met Duin. Nu ook die relatie voorbij is ziet hij dat het goed is soms te besluiten niet meer samen verder te gaan.

Spaaij en Duin maakten midden januari bekend uit elkaar te zijn, maar vormden toen al twee maanden geen koppel meer. "En ja, natuurlijk was dat verdrietig. Maar tegelijkertijd ben ik er trots op dat wij, ondanks het feit dat we veel van elkaar houden, toch zo dapper zijn geweest om op een gegeven moment tegen elkaar te zeggen: 'We hebben te veel verschillen, het is voor ons allebei beter om zonder elkaar verder te gaan'."

De acteur (34) zegt in gesprek met De Telegraaf geen seconde spijt te hebben gehad van de breuk. "Dat komt - en ik hoop dat dit niet al te zweverig overkomt - doordat ik inmiddels heel happy met mezelf ben. Als ik mijn leven met iemand deel, dan moet het ook echt aan alle kanten kloppen, anders kan ik beter alleen verder gaan."

Spaaij zegt nog geen idee te hebben hoe hij het vindt om weer vrijgezel te zijn. "Het is vooral een raar idee, ik ben er totaal nog niet aan gewend."