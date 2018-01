Oud-assistent klaagt Weinstein Company aan voor opruimen condooms

In een uitgebreid juridisch document op Page Six wordt expliciet ingegaan op de klusjes die Sandeep moest klaren wanneer haar baas slachtoffers seksueel had belaagd.

Zo staat er onder meer dat zijn assistent zijn injecties tegen erectiestoornissen moest bewaren in haar bureaulade, sperma van zijn kantoorbank moest afvegen nadat hij daar seks had gehad en schoon ondergoed voor hem moest neerleggen.

Ook diende Rehal een lijst met namen bij te houden van 'beschikbare' vrouwen en als haar baas een vrouw zou ontmoeten in een hotel, moest ze discreet zijn erectiemedicijnen in zijn jasje stoppen.

Kleineren

Zelf werd ze ook betast door de producent; wanneer ze in de auto zaten ging hij met zijn hand tussen haar benen. Toen ze broeken aantrok in plaats van rokken, maakte Weinstein daar een opmerking over: "Je kleedde je eerst zo leuk, wat is dit nou?" Vaak kleineerde hij Rehal, door haar duidelijk te maken "dat ze niets voorstelde" en dat hij bepaalde of ze zou slagen in deze industrie.

Wat de voormalig medewerkster exact eist aan schadevergoeding is nog niet bekend, maar de woordvoerder van Weinstein ontkent de aantijgingen. "Zijn advocaten zullen aantonen dat deze beschuldigingen niet waar zijn."