Oprah Winfrey wil geen president worden

"Het is niet iets waar ik interesse in heb'', zei de 63-jarige Winfrey tegen tijdschrift InStyle. "Het zit niet in mijn DNA."

Een bevlogen speech van Winfrey tijdens de uitreiking van de Golden Globes leidde eerder tot speculatie over haar politieke ambities. Ook president Donald Trump liet zich over de kwestie uit. Hij dacht Winfrey te kunnen verslaan bij een electorale krachtmeting.

De voormalige talkshowhost, die jarenlang The Oprah Winfrey Show presenteerde, zei tegen InStyle dat ze altijd goed heeft geweten waar haar grenzen liggen. Daarom wil ze geen president worden. Ze vertelde ook dat haar hulp is aangeboden bij het opzetten van een campagne. "Maar dat is niets voor mij."