Roddeloverzicht: Barbie spreekt en Humberto krijgt medelijden

Sinds twee weken is heel Nederland in de ban van Barbie. De realityster werd op vrijdag 12 januari met spoed naar het ziekenhuis gebracht waarna de geruchtenmolen meteen op volle toeren begonnen te draaien. Buren, verre familieleden, ex-vriendjes: iedereen leek iets kwijt te willen over de situatie van Samantha de Jong: iedereen was betrokken.

Uitsluitsel volgde de week erop, toen de familie van Samantha vertelde dat de realityster een overdosis had genomen. Ze werd bewusteloos in haar huis aangetroffen en direct overgebracht naar een ziekenhuis. Later kwam ze terecht in een gespecialiseerde kliniek.

De problemen met manager Jake Hampel, die Barbie eerder nog de deur wees en waarvan ze zei dat hij er nooit meer in zou komen, leken als sneeuw voor de zon verdwenen. Hij werd door de familie gevraagd de woordvoering te doen en het feit dat Barbie hem betichtte haar te hebben gemanipuleerd werd niet meer besproken.

De familie vroeg Barbie rust te geven en verschillende media gingen daar mee akkoord. Toch bleef de geruchtenmolen draaien. Want nu we wisten wat er gebeurd was met Barbie, wilden we toch wel graag weten hoe het nu dan met haar ging. Privé had allerlei details van binnen de kliniek, dat de realityster voor iedereen had staan koken, maar de bron daarvan bleef anoniem. Story sprak Barbie's ex-vriendje Rolf, die zei dat hij al langs was geweest bij Samantha en dat ze hem terug wilde.

Hij voegde daar nog een heftig detail aan toe: Barbie zou van hem zwanger zijn geweest en onder dwang van RTL de baby hebben laten verwijderen. De omroep zou haar van alles hebben beloofd, zo vertelde Rolf. "Ik had gehoopt dat ze op het allerlaatste moment toch voor ons kindje zou hebben gekozen. Ik kon niet begrijpen dat ze voor al die vage beloftes had gekozen waarmee ze lekker was gemaakt."

Barbie reageerde na de artikelen in Privé en Story zelf bij Shownieuws en vertelde daar dat het nu, naar omstandigheden, goed met haar gaat. "Ik krijg nu de juiste hulp." De realityster reageerde niet op de details uit de artikelen van de bladen, maar vertelde wel dat haar nieuwe vriend Jordi een belangrijke steun is in haar herstel. "Ondanks alles is hij er wel gewoon voor me geweest en het is ook een heel goed anabooltje hè." Het allerbelangrijkst blijven echter haar kinderen. "Ik zie ze regelmatig en heb veel steun aan ze."

'Upscale tokkie'

Dirigeren, pottenbakken en tattoo's laten zetten: Patricia Paay kan het allemaal. Deed ze onlangs al mee aan Maestro en staat ze binnenkort met klei in haar handen op een pottenbakschijf, deze week was ze te zien in Tattoo Trippers om samen met dochter Christina een tatoeage te laten zetten in het koude Moskou.

Moeder en dochter samen op pad, dat zorgt voor mooie televisie: Patricia en Christina gaan samen aan de wandel, uit eten en zitten in een bar wat bij te praten. Dat Patricia ervaring heeft met reailtytelevisie is dan ook meteen weer duidelijk: ze schuwt de moeilijke onderwerpen niet met de camera er naast.

Het was een moeilijk jaar voor Patricia en dus meteen ook voor haar dochter: welke jonge vrouw wordt graag geconfronteerd met het seksleven van haar ouders? En in het geval van Christina en Patricia kon ook nog het hele land meekijken.

"Er gaat wel eens iets de mist in", aldus Patricia nuancerend als zij en haar dochter het hebben over waarom Christina in de media regelmatig zegt dat haar ouders "vreemd" zijn. Patricia herkent zich daar dan ook niet in. "Zo gek zijn we eigenlijk helemaal niet. We zijn best wel mutserigere mensen."

Ja, en dat er "dan wel eens iets de mist in gaat", zoals bijvoorbeeld dat lekken van een seksvideo, dat hoort er nou eenmaal bij als je bekend bent. "Maar voor de rest vind ik dat ik eigenlijk best saai ben", aldus Patricia.

Saai vindt Christina haar moeder niet. Als ze haar moeder moet beschrijven is er eigenlijk maar één term die bij haar opkomt: "een upscale tokkie". Maar verder is ze vooral heel trots op haar moeder, die toch al bijna zeventig is.

Christina: "Ze is nog steeds heel actief. En het is toch leuk als je een beetje vrienden bent met je moeder."

Arme Humberto

Het zit Humberto Tan niet mee. Deze week bereikte zijn RTL Late Night een absoluut dieptepunt als het gaat om kijkcijfers: 297.000 mensen keken woensdagavond naar de uitzending. Nog niet eerder waren het er zo weinig.

Mediarecensenten zijn het allemaal met elkaar eens: het programma is z'n pit kwijt en Humberto lijkt er niet meer uit te komen. Inmiddels is het zo erg dat ze niet enkel nog negatief schrijven over het programma op de late avond, nee: er is medelijden.

Arme Humberto moet uit zijn lijden worden verlost, zo staat in het AD deze week. Dat RTL Humberto iedere dag daar maar laat zitten en al die redacteuren laat werken aan een programma dat niet meer loopt, dat is gewoon sneu.

En dat terwijl 297.000 kijkers echt niet bizar weinig is. Ja, voor RTL Late Night, maar een gemiddeld NPO3-programma komt niet veel hoger. En daar werken ook allemaal mensen, waar we dan ook medelijden mee zouden moeten hebben.

Humberto is ondertussen niet van plan om maar te blijven liggen: opgeven is geen optie. De presentator vergelijkt zichzelf daarbij met kickbokser Rico Verhoeven. "Na die eerste ronde, toen hij flink wat klappen kreeg, dacht hij echt niet: weet je wat? Ik stap de ring maar uit. Nee, hij ging door. Tot en met de vijfde ronde."

En Rico won de wedstrijd uiteindelijk, dus waarom zou Humberto dat niet kunnen? "Natuurlijk, je hebt geen garantie dat je uiteindelijk wint. Helemaal niet zelfs. Maar je moet wel blijven staan, doorgaan en proberen om jezelf te verbeteren."

Fijn dat Humberto er zo over denkt, maar ziet RTL dat ook zo? Voorlopig lijkt er in ieder geval nog niets te veranderen aan de opzet. En dus vecht Humberto flink door.