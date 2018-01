David Copperfield opnieuw beschuldigd van misbruik

Hij zou in 1988 het destijds 17-jarige model Brittney Lewis hebben gedrogeerd en misbruikt, schrijft The Wrap.

Het voorval zou na een van zijn shows hebben plaatsgevonden en Lewis beweert dat ze daarna gedwongen werd een brief te schrijven waarin stond dat alles goed ging met haar. The Wrap sprak onder meer met Lewis' beste vriendin op de middelbare school, haar man en haar ex-man over het vermeende voorval.

Het is niet voor het eerst dat Copperfield beschuldigd wordt van onzedelijk gedrag. In 2007 zou hij zich misdragen hebben, maar uiteindelijk werd die zaak afgeblazen omdat de dame in kwestie had gelogen.

Storm

De illusionist reageerde via Twitter op beide beschuldigingen. Hij zegt een groot voorstander te zijn van de #metoo-beweging, maar vraagt zijn volgers zich in te denken hoe het is als je valselijk wordt beschuldigd. "Jarenlang gaan er al valse geruchten over mij de ronde, terwijl weinigen vertellen over de arrestatie van degene die mij aangaf en over mijn onschuld", aldus Copperfield.

"Terwijl ik een nieuwe storm moet doorstaan, moet deze beweging groeien en floreren", besluit hij. "Zorg dat je altijd goed luistert, wees bedachtzaam en veroordeel anderen niet te snel."