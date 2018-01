Russell Simmons aangeklaagd voor verkrachting

Volgens haar vond het incident in 2016 plaats in zijn huis in Beverly Hills.

Jarosik en Simmons ontmoetten elkaar in 2006 in New York en raakten bevriend doordat ze gezamenlijke interesses hadden als mediteren, yoga en veganistisch eten.

Toen de vrouw tien jaar later naar Los Angeles was verhuisd, nodigde de muziekproducer haar bij hem thuis uit en daar ging het volgens Jarosik helemaal mis. "Ik was in shock en doodsbang toen hij mij sloeg toen ik weigerde seks met hem te hebben. Ik viel en stootte mijn hoofd, waarna hij mij verkrachtte", stelt ze.

Psychische klachten

Jarosik zegt na het incident last te hebben gehad van fysieke en psychische klachten door de stress. Haar advocaat eist nu 4 miljoen euro.

Vooralsnog is er geen reactie gekomen van Simmons op de nieuwe aanklacht. Eerder spraken zeven andere vrouwen zich uit over de Def Jam-oprichter, die zich inmiddels heeft teruggetrokken uit zijn miljoenenbedrijf. Alle eerdere aantijgingen werden door hem ontkend.