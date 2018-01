Erykah Badu ziet 'iets goeds' in Hitler

De opmerking van de zangeres wekt verbazing op bij de interviewer van Vulture. Hij vindt Hitler geen goede schilder en geen goed mens. Badu: "Oké, hij was een verschrikkelijker schilder. De arme man. Hij heeft een verschrikkelijke jeugd gehad."

"Ik kan me inbeelden dat als mijn dochter in een ander gezin, onder vreselijke omstandigheden was opgegroeid, een heel ander mens was geworden. Ik kan dat zo zien. Misschien wel omdat ik als sterrenbeeld Vissen ben."

Als de journalist vraagt of iemand van Hitler's kaliber, die zes miljoen joden heeft omgebracht, überhaupt wel empathie van anderen verdient, antwoordt de zangeres: "Waarom mag ik niet zeggen wat ik wil? Omdat hij zulke slechte dingen gedaan heeft? (...) Ik snap wat je bedoelt: 'Waarom zou ik het risico nemen dat ik gevoelens van haat aanspoor?' Ik heb een podium en ik zou nooit iemand willen kwetsen."

Bill Cosby

De zangeres zegt anders te denken dan anderen en daarbij zich niet te willen laten tegenhouden door de angst op kritiek. "Ik moet in iedere situatie alle feiten hebben om ergens over te oordelen. Zo hou ik van Bill Cosby en ik hou van wat hij voor de wereld heeft gedaan. Als hij ziek is, waarom zou ik dan boos op hem zijn? Het is vervelend voor de mensen die door hem zijn gekwetst, dat vind ik absoluut. Maar zieke mensen doen zieke dingen."

"Ik weet best dat mensen me daarvoor zullen veroordelen omdat je altijd een kant moet kiezen. Ik wil me niet afzetten tegen de rest, maar ik wil alles in perspectief zien."