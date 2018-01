Zijn zaak dient in april, weet TMZ.

De 62-jarige McDonald, bekend van films als Happy Gilmore en Thelma & Louise, werd in oktober aangehouden nadat hij met zijn zilverkleurige Porsche van de snelweg was geraakt.

Dat gebeurde in de regio van de stad San Bernardino in Californië. De acteur was enkele uren daarvoor gesignaleerd met een biertje in zijn hand bij het oktoberfest in Lake Arrowhead.