Samantha 'Barbie' de Jong 'krijgt de juiste hulp'

"In acht jaar tijd heb ik heel veel meegemaakt, qua aandacht, media en noem maar op", vertelt de realityster.

Ze werd vorige week met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Haar manager liet later weten dat ze buiten bewustzijn was geraakt door overmatig drugsgebruik.

Te veel geworden

"Het is me gewoon allemaal even te veel geworden en het was in een keer helemaal klaar. Het was gewoon op. Ik kon niet meer", zegt ze over haar situatie. Haar twee kinderen, die ze heeft met haar ex Michael van der Plas, werden opgevangen door hun vader en haar familie. "Ik zie ze regelmatig en daar heb ik ook veel steun aan."

De 28-jarige De Jong zegt veel met mensen in haar omgeving te praten en haar vriend Jordy, met wie ze een maand samen is. Ze bedankt ook haar fans, die haar bloemen en kaartjes sturen.