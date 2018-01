Harry Mens geniet van vrijgezellenbestaan

"Er wordt heel veel naar me gezwaaid en ik zwaai ook terug, maar verder gebeurt er niets", aldus Mens in Story. "Ik wil gewoon lekker tot rust komen en heb geen zin in dat gezeur aan mijn kop."

Vóór zijn laatste relatie, een hernieuwd contact met zijn allereerste liefde Juul, was de presentator samen met de Bulgaarse Diana. Hij denkt dat een hereniging tussen de twee er niet meer in zit. "Het boek Diana heb ik dichtgedaan. Ik ben 70 jaar oud en wil lekker mijn eigen leven leiden."

Victoria

Samen met Diana kreeg Mens veertien jaar geleden dochter Victoria, die met haar moeder in Bulgarije woont. De ondernemer zegt het jammer vinden dat hij haar weinig ziet. "Dat vind ik jammer. Maar goed, ik heb nog vier dochters."

Mens vertelt dat hij heeft aangeboden om Diana met Victoria in Nederland te laten wonen. "Ze was hier niets tekortgekomen, neem dat van me aan - maar ze heeft een andere keuze gemaakt."

Naast Victoria heeft Mens nog vier dochters: hij kreeg er twee met Suze en twee met zijn ex Mouna.