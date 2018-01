Eddy Zoëy vond daten 'zó niet' zijn ding

"Daten is zó niet mijn ding! Ik vond het vooral veel gedoe en zonde van mijn tijd", aldus de 50-jarige zanger en presentator in gesprek met Nieuwe Revu.

"Eerst tijdenlang met iemand heen en weer appen en op de avond van de eerste afspraak is diegene totaal niet wat je ervan had verwacht. Ik had al snel iets van: doe mij maar lekker Netflix, ik vind het wel goed."

Toch heeft Zoëy opnieuw de liefde gevonden nadat zijn relatie na bijna twintig jaar eindigde. Hij is sinds twee jaar gelukkig met de 22 jaar jongere Sarah. "Sarah verraste en verbaasde me. Ze studeert psychologie en is ontzettend slim; we hebben inhoudelijk geweldige gesprekken."

Zijn 28-jarige vriendin is ook model, maar dat is volgens de presentator bijzaak. "Ze kan goed opschieten met mijn zoon Fender (11) en dochter Teuntje (9) en in tegenstelling tot de eerste maanden durf ik nu wel hardop te zeggen dat we samen naar de toekomst durven te kijken."