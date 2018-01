Patrick en Rossana Kluivert geven elkaar nogmaals jawoord

"Onlangs liepen we samen om half vijf 's ochtends een rondje op de berg bij ons huis, omdat onze hond moest plassen. Zegt Pat: 'Schat, we zijn al bijna twaalf jaar samen, waarvan tien getrouwd. Wil je nog een keer met me trouwen?'", aldus Rossana Kluivert in gesprek met Grazia.

"Ik dacht: waarom vraag je dat nu terwijl ik in een onesie met de hond op een berg loop? Maar, natuurlijk! En toen haalde hij een doosje tevoorschijn met een ring met een bijzondere, blauwe diamant."

Een datum voor het hernieuwen van hun geloften hebben de twee nog niet. "Maar ik heb de ring en we zien wel. Het kan zomaar zijn dat we op een dag het leven willen vieren, onze vrienden bellen en zeggen: 'Morgen om vier uur moeten jullie klaarstaan.'"

Rosanna Kluivert zegt dat het stel gelukkig is. "We zitten in rustiger vaarwater, hoeven ons naar niemand toe te verantwoorden en zijn hartstikke gelukkig. Ik maak dingen niet mooier of gekker dan ze zijn. We zijn wie we zijn en doen ons ding. Voor mij is dát geluk."