Voormalig Sugababes-lid Heidi Range bevallen van eerste kind

​"We zijn compleet in de wolken om jullie voor te stellen aan onze prachtige baby. Aurelia Honey is geboren op 21 januari en is een bundeltje liefde! Papa en ik zitten op een grote roze wolk. Welkom op de wereld lieve schat", schreef ze.

In juli 2017 maakte Range bekend zwanger te zijn. "Het weekend dat we in ons nieuwe huis trokken, dat we twee jaar lang verbouwd hebben, ben ik zwanger geraakt. Alsof het zo moest zijn. Het was een heel emotioneel en mooi jaar voor ons", zei ze destijds tegen HELLO! Magazine.

Range en Partakis trouwden in 2016 in Florence, nadat ze door hun personal trainer aan elkaar gekoppeld waren.