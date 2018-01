Dochter Cindy Crawford maakt debuut op coutureweek Parijs

De 16-jarige Gerber maakte haar 'couture'-debuut bij het Franse merk, waar Karl Lagerfeld hoofdontwerper is. Met diezelfde Lagerfeld gaat Gerber een ready-to-wear collectie met accessoires maken. Via Instagram liet ze weten dankbaar te zijn. "Dank je wel, Karl."

Gerber is niet alleen in Parijs; ook moeder Cindy en broer Presley bevinden zich in de Franse hoofdstad. Presley liep mee in de mannenshow van modelabel Balmain.

De dochter van Crawford en haar man Rande Gerber beleefde eerder deze maand al een hoogtepunt: de Franse editie van modemagazine Vogue plaatste haar voor het eerst op de cover. Kaia Gerber heeft inmiddels ook een aantal lucratieve deals op haar naam staan. Zo is ze onder meer het gezicht van Omega en ze is te zien in campagnes van Calvin Klein en Marc Jacobs.