Presentatrice Hélène Hendriks niet gevoelig voor aandacht van voetballers

In gesprek met Veronica Magazine vertelt de presentatrice, die ook te zien is bij Voetbal Inside, dat het ontvangen van "spannende berichtjes" inherent is aan de voetballerij.

"Ik val op omdat ik een van de weinige vrouwen ben en dan krijg je dat soort berichtjes. Dat is wel iets van een aantal jaar geleden, hoor. Inmiddels weten ze wel wie ze voor zich hebben", aldus Hendriks.

Of er oneerbare voorstellen tussen de berichten zaten, wil ze niet vertellen. "Daar kan ik van alles over kwijt, maar dat wordt er dan in de media weer uitgelicht. Dat wil ik niet. Er zat van alles tussen, laat ik het daarop houden."

De presentatrice, die niet wil zeggen of ze nu een relatie heeft, zegt niet op voetballers te vallen. "Nee, nee. Ik val niet op iemand omdát-ie toevallig voetballer is. Ik val op de persoon, de mens, niet op een beroep."