Jackass-ster Steve-O verloofd met Lux Wright

"Ik ben hier al meer dan een half jaar mee bezig", schrijft Steve-O over het aanzoek.

Stephen Glover, zoals Steve-O daadwerkelijk heet, vroeg zijn vriendin ten huwelijk aan het einde van een comedyspecial die hij aan het opnemen was. In de zaal zaten ook familieleden van Steve-O en vrienden.

Wright is een fotograaf en stylist. Voor de 43-jarige Steve-O wordt dit het derde huwelijk. Hij was van 2002 tot 2003 getrouwd met Candy-Jane Tucker en van 2006 tot 2008 met Brittany Mcgraw. Hij vertelde in interviews vaak over zijn verslavingen, waarvan hij in 2008 afkickte.