Sambo, die naast acteur ook presentator en regisseur is, deelt het nieuws op zijn Facebookpagina. De zoon van Sambo kwam op 13 januari met een keizersnede ter wereld.

Sambo speelde in All Stars en All Stars 2: Old Stars, was te zien in Baantjer en maakt eveneens zijn opwachting in SpangaS en Flikken Maastricht. Hij maakt daarnaast onderdeel uit van de theatergroep Very Important Group (VIG).