Robin van Persie wilde vaste plek voor tienerjaren kinderen

Dina Layla (8) en Shaqueel (12) zijn dicht bij hun tienerjaren en de 34-jarige voetballer en zijn vrouw vinden het belangrijk dat ze daarin stabiliteit krijgen. "Opgroeien in andere landen is aan een kant een verrijking, zowel voor hen als voor ons. Maar in je tienerjaren, vinden Bouchra en ik, is het belangrijk om een vaste plek te hebben. "

In gesprek met De Telegraaf vertelt Van Persie, die midden januari terugkeerde bij Feyenoord, dat zijn vrouw Bouchra, hun twee kinderen en hij "een beetje wereldburgers zijn geworden". "We hebben gewoond in Londen, Manchester en Istanbul. We hebben verschillende culturen mogen meemaken, zijn op heel veel plekken geweest. Shaqueel en Dina zijn gevormd op Engelse scholen en een Engelstalige internationale school in Istanbul."

Waar de terugkeer naar Rotterdam voor Van Persie thuiskomen is, is dat voor zijn kinderen anders. "Voor hen is dit geen thuiskomen, maar het derde land waar ze in hun leven gaan wonen. Ze zijn elders geboren en opgegroeid. De langste periode die ze hiervoor in Nederland hebben doorgebracht, is een week of tien dagen."

Leren

De stad kan zijn kinderen veel bieden, denkt hij. "Zoals in elke stad kunnen zij nu ook van Rotterdam veel leren. Hier kunnen ze bijvoorbeeld meer buitenspelen en fietsen. Nederlanders zijn wat directer dan Engelsen, maar dat hebben zij ook van Bouchra en mij meegekregen. Dit is in onze opinie juist iets goeds. Daarnaast is Rotterdam ook gewoon een wereldstad. We zijn met z'n viertjes heel excited."