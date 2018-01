Olivia Munn ontkent relatie met Chris Pratt

Eerder berichtten diverse entertainmentsites dat Munn was gezien tijdens een 'intiem etentje' met Pratt. In enkele van die verhalen stond dat Faris daar boos over was, en dat schoot Munn in het verkeerde keelgat.

"1. Niet elke vrouw is bitter en verslagen na een breuk", schreef ze. "2. Niet elke vrouw is 'woedend' op andere vrouwen omdat ze daten met haar ex".

De actrice somde verder op: "3. Dus zelfs als ik wel met Chris Pratt aan het daten was, begrepen sommige tabloids niet hoe het zit tussen Anna Faris en mij. 4. Vrouwen respecteren elkaar en geven meer om elkaar dan sommige mensen willen denken."

Daarna deelde ze het sms-gesprek, waarin ze Faris op het hart drukte dat er niets speelt tussen haar en de Jurassic World-acteur. Faris, die afgelopen zomer scheidde van Pratt, reageerde met een berichtje waarin ze Hollywood "gestoord" noemde en Munn vroeg snel samen wat af te spreken.