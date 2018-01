Huub van der Lubbe heeft weinig met groupies

De zanger maakt wel eens contact met fans, maar dat is "eerder met een vrouw op de vijfde rij".

"Die de hele avond aandachtig luistert en aan het einde van het optreden naar me lacht en knikt, als ik nog één keertje haar richting op kijk. Dan hebben we genoeg beleefd die avond", vertelt Van der Lubbe aan het AD.

In de kleedkamer komt er niemand in. "Dat is voor onszelf, om geen getetter aan je kop te krijgen. Wat moet je nog zeggen na afloop, je hebt op toneel laten horen wat er verteld moest worden, je bent klaar, uitgeput."

Volgens de 64-jarige zanger kan zo'n ontmoeting alleen maar een teleurstelling worden. "Ook voor de ander, want we kunnen nauwelijks iets terugzeggen. Bovendien, we staan daar in onze onderbroeken. De mensen zien je niet op je joviaalst.''