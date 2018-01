Helen Mirren werd in haar jonge jaren wekelijks lastiggevallen door mannen

"Toen ik tussen de 16 en 23, 24 jaar oud was, toonden mannen vaak hun geslachtsdeel aan me", vertelt de 72-jarige actrice aan de Today Show. "Ik schat zo een keer per week. In de metro, in de bus, op straat."

Ze zegt toen al niet te hebben begrepen waarom mannen dat doen. "Het is niet dat je dan denkt: o, dat is het mooiste dat ik ooit heb gezien. Het is het tegenovergestelde. Het is horror."

De actrice heeft in Hollywood nooit dergelijke misstanden meegemaakt. "Toen ik naar Hollywood kwam, was ik in de dertig. Ik was te oud. Het gebeurt alleen als je heel jong bent."