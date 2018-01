Jennifer Hoffman vindt vragen over relatiestatus 'onfeministisch'

In gesprek met Libelle zegt de 37-jarige actrice dat zij en Henry van Loon inderdaad niet bij elkaar zijn. Geruchten daarover gingen al een tijdje.

"Afgelopen zomer was het al even in het 'nieuws'. Werd ik helemaal opgegeven door de roddelpers, met kinderwens en al. Natuurlijk raakt dat me, maar ik wil er niets over zeggen."

Volgens Hoffman, die ruim zes jaar een relatie had met de komiek, zijn zij en Van Loon nog steeds gek op elkaar. "Maar soms weet je het gewoon even niet. Morgen kan alles weer anders zijn. Ik houd écht niet van hokjes, hè? Dus wie weet wat ik over een tijdje weer denk, of vind, of heb uitgedacht. Of niet, natuurlijk."

'Truttig'

De actrice, die momenteel te zien is in de serie Luizenmoeder, vindt het "truttig" dat in Nederland "als vrouw de maat is hoe oud je bent en of je een relatie hebt".

"Ja, ik ben 37 en heb nog geen kinderen. En merk dat ik daardoor toch niet 'meedoe'. Omdat ik niet makkelijk te plaatsen ben. Daarvan raken mensen in paniek. Waarom? Ik probeer me altijd af te vragen of ik keuzes maak voor mezelf, of omdat anderen daar gelukkiger van worden. Ik kan niet vooruitdenken. Daarom vind ik het zo moeilijk om ja te zeggen tegen een theaterrol. Geen idee wat ik over anderhalf jaar doe!"