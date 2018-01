Rechter wijst zaak Blac Chyna tegen Kris Jenner en Kim Kardashian af

Volgens de rechter, die de papieren die Chyna heeft ingediend inmiddels heeft ingezien, is er onvoldoende grond voor de zaak, meldt TMZ.

Reden van de aanklacht is het niet doorgaan van reallifesoap Rob & Chyna, waarin het tweetal werd gevolgd in de maanden voor de geboorte van hun dochter Dream. Volgens de voormalige stripper is de familie schuldig aan het dwarsbomen van een tweede seizoen van de serie, waardoor ze veel inkomsten misloopt. Ook zouden leden van de familie Chyna afschilderen als een slechte moeder.

De rechter zegt het eerste seizoen van de serie niet te hebben gezien, maar denkt dat E!, de zender die Rob & Chyna uitzendt, "een serie met een slechte moeder in de hoofdrol gewoon zou uitzenden".

Rob

Chyna heeft momenteel nog een aanklacht lopen tegen haar ex Rob Kardashian.

De relatie tussen Kardashian en Chyna liep meermaals uit de hand. De twee vochten ruzies meerdere malen uit via sociale media, waarbij Kardashian foto's van een vreemdgaande, naakte Chyna op zijn Instagramaccount plaatste.

Ook hiervoor klaagt zijn ex hem aan. Daarnaast beweert ze verbaal en fysiek mishandeld te zijn en stelt ze dat de hele familie Kardashian haar in een kwaad daglicht heeft proberen te stellen door roddels over haar te verspreiden.