Kim Kardashian vond draagmoederschap 'vreselijk moeilijk'

Omdat zij wel zelf op de natuurlijke wijze is bevallen van dochter North (4) en zoon Saint (2), zegt de Amerikaanse dat ze het "vreselijk moeilijk" vond om dat dit keer aan een ander over te laten.

"Iedereen die zegt dat het een makkelijke uitweg is, heeft het verkeerd", aldus Kardashian in een persoonlijk blog over het draagmoederschap. "Mensen nemen aan dat het beter is omdat je zelf lichamelijk geen veranderingen doorstaat, pijn kunt krijgen of kans hebt op complicaties tijdens de bevalling."

Vanwege complicaties tijdens haar eerdere zwangerschappen werd het haar door artsen afgeraden nog eens zwanger te worden. "Ik ben ontzettend dankbaar voor de moderne technologie en dat dit nu mogelijk is", aldus Kardashian.

Connectie

In haar blog vertelt ze dat zij en haar man Kanye West direct een connectie voelden met hun dochter. "Het was alsof ze al die tijd al bij ons was geweest. Onze draagmoeder heeft het mogelijk gemaakt om onze droom van een groter gezin waar te maken. We zijn zo ontzettend blij om onze dochter eindelijk bij ons thuis te hebben."

De naam van het meisje is nog niet bekendgemaakt. Wel heeft Kardashian laten weten dat de baby bij de geboorte 3,3 kilo woog.