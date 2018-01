Roddeloverzicht: Sylvie schokt met 'fucking' en Dries wil 'ongebruikte vrouw'

Als je je hele leven over hete kolen loopt om je angsten te overwinnen en iedere tien minuten 'Tsjakka' moet roepen om de mensen actief te krijgen, kun je wel eens te veel zijn. Als daar ook nog bovenop komt dat de pers alles wil weten en steeds foto's maakt, kan je als "te overweldigend" worden ervaren.

Emile Ratelband weet er alles van. Hij wil te snel, loopt te hard van stapel en zit dan vervolgens alleen thuis. Ook met zijn laatste geliefde, een anonieme 21-jarige kerkganger, is zijn relatie geëindigd. "Ik denk dat ik te snel ben gegaan. Het is te overweldigend geweest. Ik heb cadeaus voor haar gekocht, zulke mooie dingen met haar gedaan, ik denk dat het te intens was."

In gesprek met De Telegraaf vertelde de positiviteitsgoeroe dat hij zijn positiviteit even kwijt is. Zijn vriendin, waar hij eerder trots over vertelde, heeft hem gedumpt. "Het is alweer voorbij. Het was zo mooi, maar zij heeft het uitgemaakt. Het is heel verdrietig. Ik was hartstikke gek op haar en ik denk elke dag aan haar."

De 47 jaar jongere ex-vriendin van Emile is strenggelovig en durfde niet aan haar kerkgenootschap te vertellen dat zij de nieuwe liefde was waar hij zo trots over verteld had. "Ze was heel bang dat het naar buiten zou komen. Ze vreesde de reacties van haar vader, moeder en de mensen om haar heen, want die hadden al een vermoeden."

In de kerk werd zijn jongere geliefde aangesproken door mensen die dachten dat Emile, die meerdere keren een dienst bezocht, wel eens een relatie met haar zou kunnen hebben. "Ze zei dat ik op een zondag naar haar kerk moest komen, dat ik dan op een bepaalde rij moest gaan zitten. Dan zou ze een paar rijen achter me gaan zitten en naar me kijken. Dat heb ik gedaan."

Emile wilde met haar naar Parijs en had daarop niet beknibbeld. "Ik had een van de beste hotels geboekt, het Ritz. Annuleren kon niet meer, aangezien ik al vooruit had betaald. Ik heb haar een briefje gestuurd: 'Maak maar gebruik van de treintickets en ga er met een vriendin heen, want ik ga daar niet alleen naartoe.' Ik ben er helemaal ziek van."

Fucking

Bekende Nederlanders zijn net gewone mensen. Zagen we vorige week Gordon al honderd keer op de foto gaan met al zijn idolen tijdens de Golden Globes, ontdekken we deze week dat Sylvie Meis ook wel eens een scheldwoord gebruikt. Een schokkende onthulling voor velen, zo bleek.

Sylvie was boos. In haar column in Grazia schrijft ze deze week tot drie keer toe een vorm van het woord 'fuck'. "Fucking", "Fucking" en "Fucks" volgden elkaar in rap tempo op. De presentatrice bleek woedend op de media en zag haar column als dé plek om haar frustraties te uiten. Dat ze de hoofdredactie een column over het vergroten van haar badpakkenimperium had beloofd, leek er even niet toe te doen.

Sylvie wilde schrijven over haar geluk als vrijgezelle vrouw en dat het haar echt niets kan schelen dat men het maar nodig vindt om lijstjes te maken van al haar exen. "Ik ben 39, wat niet iedereen haalt, en ik zal verdorie léven. Dat bedoel ik classy; ik ben geen losbol. Maar ik gun mezelf een bepaalde normaliteit in mijn leven. Daar heb ook ík recht op. Laat de media maar lijstjes maken: wie wordt Mister No.12? Noem alle mannen maar op, plaats er foto’s bij, zet er psychologen op, doe ermee wat je wilt."

Toegegeven: dit was niet het meest schokkende wat Sylvie ooit in haar column heeft gezet. Goed, die 'fuckings' kwamen een beetje uit de lucht vallen, maar een column die Sylvie voor hetzelfde blad in 2003 schreef, kostte haar zelfs haar bijbaantje. Destijds publiceerde het blad een column van de presentatrice waarin ze schreef over een gelukkige jaarwisseling. Probleempje wel: tijdens die jaarwisseling was het uit de hand gelopen met Rafael en een dag later kondigden ze aan te gaan scheiden. De column bleek dus wel erg ver van te voren geschreven te worden en Sylvie verdween als columniste.

Maar de column hield de mensen wel bezig. De Telegraaf schreef dat de presentatrice het jaar "brutaal" begon en Aaf Brandt Corstius schreef in haar column in navolging van de krant over "de nieuwe Sylvie". Heeft de presentatrice zich dan echt opnieuw uitgevonden? Is dit het begin van Rebelse Sylvie?

Een ding is zeker: Sylvie is gelukkig. Dat benadrukt ze dan ook een paar keer. "Het is moeilijk uit te leggen hoe licht mijn hart is nu het verlost is van alle druk en lasten die ik zo lang heb gevoeld. Ik ga me niet langer verstoppen."

Ongebruikt

Dries Roelvink heeft hét ideale huwelijk. De zanger is nog altijd smoorverliefd op zijn Honoria en zou iedereen een vrouw als de zijne toewensen. In gesprek met Story vertelt hij deze week waarom hij eigenlijk meteen wel wist dat zij de ware was.

"Alles. Het complete plaatje. Ze was zesendertig, bloedmooi, had geen kinderen en was geen mannengek. Ze had maar een paar vriendjes gehad", aldus een verliefde Dries. Hartstikke romantisch, maar die laatste opmerking over Honoria vond ook de interviewer van het blad opvallend en vroeg of het belangrijk was voor Dries dat zijn partner niet zoveel interesse had getoond in het andere geslacht.

"Ja. Dat zegt veel over een vrouw. Ik veroordeel niemand, maar persoonlijk heb ik liever een vrouw die niet al te veel gebruikt is", voegde Dries daar aan toe. Honoria verscheen "als een soort Maria" aan zijn zijde om daar nooit meer te verdwijnen.

En dat Honoria een soort heilige is, blijkt wel uit het feit dat ze hem toestemming heeft gegeven vreemd te gaan. "Maar laatst toen we met vrienden uit eten waren en het gesprek over vreemdgaan ging, zei Honoria dat als het ooit weer zover komt dat ik trek buiten de deur krijg, ik de betreffende vrouw dan maar gewoon mee naar huis moet nemen. Dan hoef ik geen gedoe in auto's, toiletten of smoezelige hotelletjes uit te halen, en weet Honoria meteen welk vlees ze in de kuip heeft, zei ze."

Dries dacht eerst dat Honoria een grapje maakte, maar ze bleef herhalen. En dat idee vindt Dries best aanlokkelijk, zeker als ze zelf ook mee wil doen. "Wij zijn beiden niet vies van een experiment. Ik heb zo met haar geboft. Mijn vrienden zeggen weleens: 'Een ander was al bij je weggeweest.' Ze is een winnend lot uit de loterij."

Echt, Dries gunt iedere man een vrouw zoals Honoria. "Maar ik ben bang dat er in Nederland maar één zo'n prachtexemplaar rondloopt. En die komt wat mij betreft nooit meer op de markt."