Rapper Kempi uit rechtszaal verwijderd na onderbreken officier van justitie

De rechter vroeg de parketpolitie om Jerrely Slijger, zoals de rapper eigenlijk heet, even mee te nemen om af te koelen. Bij het uitspreken van de straf mocht hij weer terug de zaal in, meldt een woordvoerder van de rechtbank in Den Bosch donderdag.

Kempi stond terecht wegens het mishandelen van zijn vriendin in september. Hij zat destijds tien dagen in voorarrest en mocht daarna in vrijheid de behandeling van zijn zaak afwachten.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij haar wilde wurgen, maar dat ontkent de rapper. De rechter achtte wel bewezen dat Kempi de keel van zijn ex-vriendin dichtkneep en haar een klap in het gezicht gaf.

Uiteindelijk eiste het openbaar ministerie vier maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de artiest. De rechtbank veroordeelde de 31-jarige Eindhovenaar donderdag tot twee maanden cel, met de tijd die hij al in voorarrest zat als onvoorwaardelijk deel. Kempi hoeft daarmee niet terug de cel in.

Stoornis

Kempi lijdt volgens gedragsdeskundigen aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis met narcistische trekken. Hij is daarvoor onder behandeling. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport dat donderdag aan de orde kwam tijdens de strafzaak.

Uit het vonnis blijkt dat de rechter daarbij liet meewegen dat Kempi al vaker is veroordeeld, onder meer voor huiselijk geweld. Ook speelt mee dat hij volgens deskundigen verminderd toerekeningsvatbaar is door zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis. "De verdachte is momenteel onder behandeling voor zijn problematiek. De rechter wil die behandeling niet doorbreken met een onvoorwaardelijke celstraf", schrijft de rechter in het vonnis.