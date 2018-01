Hans Klok en Pamela Anderson feesten niet meer tot diep in de nacht

In Las Vegas kwamen "Katja Schuurman en consorten" langs voor feestjes tot diep in de nacht, maar dat is nu niet meer aan de orde aldus Klok in gesprek met AD.

"We gaan heus nog wel een drankje doen in Hamburg na de show, maar ik heb ook de verantwoordelijkheid over vijftig medewerkers en een tweeënhalf uur durende show, waar Pamela zo'n vijf minuten in speelt.''

Tien jaar geleden stond de nu 50-jarige actrice ook al bij Klok op het podium. Tussen de twee klikt het nog net zo goed. "We denken hetzelfde. Ik weet niet wat het precies is, maar we zijn gewoon een goed stel. Als ik niet op mannen zou vallen, had ik gezegd: wij moeten trouwen.''

De illusionist sluit niet uit dat hij meer met Anderson samenwerkt. "Misschien dat ze van de zomer ook de shows in Nederland doet.''