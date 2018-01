Tom Cruise bezeert zich opnieuw tijdens stunt op filmset

Cruise was in Londen voor opnames van de actiefilm en moest daar voor een stunt op de richel van een raam springen. Tijdens zijn sprong struikelde hij echter, waardoor de acteur zichzelf bezeerde.

Volgens TMZ zegt een cameraman die aanwezig was op de set dat Cruise later op krukken is gezien. Het is niet bekend of hij voor langere tijd last zal blijven houden van zijn letsel.

Eerder liep de acteur een gebroken enkel op toen hij tegen een gebouw aan sprong tijdens een stunt. De mislukte stunt legde de opnames van M:I 6-Mission Impossible stil.

De film moet op 27 juli 2018 verschijnen.

De 55-jarige Cruise staat erom bekend dat hij gevaarlijke stunts vaak zelf uitvoert, in plaats van dat een stuntman dat doet. Zo hing de acteur voor het vijfde deel van de Mission Impossible-reeks in een harnas aan een vliegend vliegtuig.