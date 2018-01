Dries Roelvink voelt geen 'vaderband' bij oudste dochter

In gesprek met Story vertelt de 59-jarige zanger hoe hij op zijn 21e werd overvallen door zijn toenmalige vriendin die vertelde zwanger te zijn. "Ik was er helemaal nog niet aan toe om vader te worden. Maar ik was verliefd, vond alles goed. Vier jaar later was die verliefdheid over en liep de relatie tussen de moeder van Peggy en mij stuk."

Roelvink zag zijn dochter in het begin nog regelmatig, maar toen hij een relatie met de moeder van zijn twee zoons kreeg, verwaterde het contact. "Luciënne vond het lastig om met Peggy geconfronteerd te worden - laat staan dat ze voor haar wilde zorgen. Ze maakte me duidelijk dat als ik die kleine wilde zien ik dat dan maar buiten de deur moest doen."

Volgens de zanger zijn zijn dochter en hij nu op een leeftijd dat ze elkaar niets meer verwijten, maar kijken ze samen naar wat ze nog kunnen hebben. Nu bellen ze op verjaardagen en komt Peggy zo af en toe op de koffie als ze haar kinderen naar school heeft gebracht. "Laatst was ze er weer en het klinkt misschien absurd, maar toen Peggy de woonkamer inliep hoorde ik mezelf in gedachten zeggen: Dries, dit is je dochter. Het is net alsof ik het zelf af en toe nog niet geloven kan. Misschien voelt Peggy wel hetzelfde."

Opa

Peggy heeft twee zoons, maar een opa voelt de zanger zich niet. "Eerlijk gezegd heb ik ook daarin gefaald. Ik zie mijn kleinkinderen veel te weinig. Ik zou ze vaker moeten opzoeken. (...) Ik heb trouwens ook liever dat ze gewoon Dries tegen me zeggen. Voor opa voel ik me nog net iets te jong."