Vriendin Gregory van der Wiel was vlak voor overval bij Kim Kardashian

"Ik was erbij toen haar zussen het bewuste telefoontje kregen dat Kim was overvallen. Eerder op de avond waren we bij Kim geweest en daarna ben ik uitgegaan met Kourtney, Kendall en vriendinnen", aldus de 23-jarige Bertram in Grazia over de bewuste avond.

In eerste instantie dachten zij dat het een grap was. "Haar zussen moesten met spoed terug naar het appartement, en wij zijn gevolgd. In de auto hoorde ik dat Kim echt overvallen was."

Heftig

Bertram hoort nog regelmatig dat mensen niet geloven dat de overval is verzonnen voor de media-aandacht. Volgens het model is dat onzin. "Ik heb van dichtbij gezien hoe heftig het allemaal was en hoe erg Kim is geschrokken.”

Het model, dat samen met Van der Wiel een kindje verwacht, vreesde daarna nog ten onrechte als mogelijke betrokkene bij de overval te worden gezien. "Ze kende mij helemaal niet zo goed en ik was die avond als een van de laatsten in haar appartement geweest. Wat als de politie zou vragen: wie was dat meisje eigenlijk?"

Bertram sprak later op een fotoshoot met Kardashian over het voorval. "Ze vertelde me hoe bang ze was geweest en ik vertelde haar mijn verhaal – ik ben zelf ook twee keer overvallen. (...) Ik snap wel dat Kim niet meer terug wil naar dat appartement, want vanaf het moment dat er iemand in je huis is binnengedrongen, voel je je daar eigenlijk nooit meer veilig."

Tijdens de roof in oktober 2016 werd Kardashian onder schot gehouden op haar hotelkamer in Parijs. De dieven namen 10 miljoen dollar aan juwelen mee. In Keeping up with the Kardashians sprak ze over wat de brute overval met haar deed.