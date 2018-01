Chrissy Teigen wil boete turnster Maroney om breken zwijgcontract betalen

Teigen las in The Daily Mail dat Maroney een boete van 100.000 dollar boven het hoofd hangt, als ze haar geheimhoudingsovereenkomst met de Amerikaanse turnbond schaadt. Dat liet het model via Twitter weten: "Ik zou me zeer vereerd voelen om deze boete voor je te betalen".

Maroney mag niet spreken over teamarts Larry Nassar, die jarenlang diverse turnsters misbruikte. De bond gaf haar in 2016 een schadevergoeding van ruim 1 miljoen euro als ze haar mond zou houden.Â

De winnares van olympisch goud zegt nu dat ze het accepteerde omdat ze het geld nodig had. "Ik zat in geldnood en was zwaar depressief. Ik had zelfs zelfmoordneigingen in die periode. Hij heeft mij van mijn dertiende tot mijn twintigste misbruikt. Het geld heb ik gebruikt voor behandelingen."

Diep geraakt

Maroney reageerde via haar advocaat op het gebaar van Teigen. "Ik zit momenteel niet op sociale media, maar ik zou willen van wel toen ik dit hoorde. Ik ben diep geraakt door je generositeit en ik wil dat je weet dat je ons hiermee allemaal veel hoop geeft. Ik kan gewoon niet geloven dat iemand die mij niet kent, bereid is om me te helpen. Laat staan zo'n sterke vrouw als jij tegen wie ik al jaren opkijk. Dank je wel Chrissy, je hebt een hart van goud."

De turnster klaagt de Amerikaanse turnbond, het Amerikaans Olympisch Comité en de universiteit van Michigan aan, nadat zij haar dwongen tot het tekenen van de overeenkomst, waarin stond dat ze een boete kreeg indien ze ooit over Nassar sprak.

Er zijn inmiddels 140 aanklachten binnen over de voormalig teamarts, ondermeer van Simone Biles, Aly Raisman en Gabby Douglas, met wie McKayla schitterde bij de Olympische Spelen van 2012 in Londen.

Simone Biles

Meervoudig olympisch kampioene Simone Biles trad maandagavond met het nieuws naar buiten dat zij ook is misbruikt door Nassar.Â

"Ook ik ben een overlevende van het misbruik door Larry Nassar. Geloof me alsjeblieft als ik zeg dat het nu veel makkelijker is om deze woorden uit te spreken dan eerst", schrijft Biles op Twitter.

"Er zijn veel redenen waarom ik terughoudend ben geweest om mijn verhaal te vertellen, maar ik weet dat dat mijn schuld niet is. Het gedrag van Nassar is volkomen onacceptabel en weerzinwekkend. Zeker van iemand die ik geacht werd te vertrouwen."