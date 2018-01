Sylvie Meis vond breuk met Charbel Aoud zwaar

"Ik ben verdrietig geweest, maar ik heb drie maanden de tijd gehad daarmee om te gaan. Charbel en ik waren the perfect couple", zegt Meis in haar column in het tijdschrift Grazia.

"Maar we kwamen tot de conclusie dat het niet langer werkte. Dat was een bewust besluit, waar we als volwassen mensen mee zijn omgegaan. Met respect. Zonder drama, zonder ruzie. Er zal altijd liefde in ons hart zijn. We hebben niet dagelijks contact, want je moet ook detoxen van elkaar. Maar het is goed zo."

Niet aangekomen

De 39-jarige Meis ging op vakantie naar Miami om los te komen van de afgelopen maanden. Hoewel ze veel etentjes had en champagne dronk, is ze geen gram aangekomen, zo schrijft ze.

"Ongelooflijk, maar het past wel bij mijn gemoedstoestand. Ik voel me zo gelukkig en bevrijd. Het is moeilijk uit te leggen hoe licht mijn hart is nu het verlost is van alle druk en lasten die ik zo lang heb gevoeld. Ik ga me niet langer verstoppen."

Nepring

Ook reageert Meis op de geruchten dat ze haar verlovingsring had nagemaakt, om zo de schone schijn op te houden: "Nee, ik bezit mijn eigen fucking diamanten. Excuses voor alle fucks, maar als ik ervoor kies een van mijn ringen uit de safe te halen en te dragen, dan doe ik dat. Waarom moet ik überhaupt verloofd zijn om een diamanten ring te dragen? Zie het maar als een verloving met mezelf."